Емченко: четыре поражения в матчах с «Пари НН» в регулярном чемпионате мотивировали нас

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался по поводу игры с «Пари Нижний Новгород» (77:72).
«Конечно же, всегда тяжело играть на выезде, ещё и с «Нижним Новгородом». Четыре матча в регулярном чемпионате мы им проиграли. Это дало нам сейчас дополнительную мотивацию. Первую встречу в серии мы с большим преимуществом выиграли. Не скажу, что она была легче, но всё равно концовки такой валидольной не было.
В этом матче дотянули игру в концовку. Не хотели так делать, но получилось именно так. Рад, что дожали соперника и уверенно забросили в конце матча, отзащищались и выиграли. Очень рады. Сейчас едем в Краснодар.
Ни в коем случае расслабляться нельзя. И речи быть не может. Никто в матчах с «Нижним», пока сирена об окончании игры не прозвучит, расслабляться не собирается и не будет. Нужно выиграть третий матч, и тогда уже можно что‑то будет говорить. Сейчас вернемся в Краснодар и начнём подготовку к третьей игре», — приводит слова Емченко «Матч ТВ».
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