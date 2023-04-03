«Даллас» впервые за пять лет закончит сезон с отрицательным балансом побед и поражений

Баскетболисты «Даллас Маверикс» впервые с сезона-2018/2019 закончат его с отрицательным балансом побед и поражений. Техасский клуб гарантировал себе менее 50% побед по итогам регулярного чемпионата НБА.

Напомним, сегодня баскетболисты «Далласа» на выезде уступили «Атланте Хоукс» — 130:132.

Самым результативным в составе «Атланты» стал Деджонте Мюррей, который записал в свой актив 25 очков. Трей Янг оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 передач.

В составе «Далласа» лучшей результативностью отметился Кайри Ирвинг, который набрал 41 очко. Лука Дончич записал в свой актив 22 очка. Кристиан Вуд оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

Стоит отметить, что «Маверикс» в последних восьми матчах выиграли всего лишь один раз.