«Даллас» впервые за пять лет закончит сезон с отрицательным балансом побед и поражений
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Баскетболисты «Даллас Маверикс» впервые с сезона-2018/2019 закончат его с отрицательным балансом побед и поражений. Техасский клуб гарантировал себе менее 50% побед по итогам регулярного чемпионата НБА.
Напомним, сегодня баскетболисты «Далласа» на выезде уступили «Атланте Хоукс» — 130:132.
Самым результативным в составе «Атланты» стал Деджонте Мюррей, который записал в свой актив 25 очков. Трей Янг оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 передач.
В составе «Далласа» лучшей результативностью отметился Кайри Ирвинг, который набрал 41 очко. Лука Дончич записал в свой актив 22 очка. Кристиан Вуд оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.
Стоит отметить, что «Маверикс» в последних восьми матчах выиграли всего лишь один раз.
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