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«Он творит волшебство прямо сейчас». Леброн — об игре Дэвиса с «Хьюстоном»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высоко оценил выступление своего партнёра по команде Энтони Дэвиса в матче с «Хьюстон Рокетс» (134:109).

«Мы хотим быть на паркете вместе и творить волшебство… Он определённо творит волшебство прямо сейчас», — сказал Леброн после матча.

Энтони Дэвис записал в свой актив 40 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 11 передач. Руи Хатимура оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

Самым результативным в составе «Хьюстона» стал Джейлен Грин, который записал в свой актив 24 очка. Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов.

Таким образом, «Лейкерс» продлили победную серию до трёх матчей. «Хьюстон», в свою очередь, потерпел восьмое поражение за последние девять матчей.