Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с МБА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с московской МБА.
«Мы счастливы победить. Думаю, от начала до конца мы лидировали, хорошо играли и в обороне, и нападении. Поздравляю команду, теперь надо продолжать. Теперь счет в серии 1-1, надо готовиться к следующей игре.
Эмоциональный аспект становится куда проще, когда ты начинаешь отрываться в счёте. Мы начали 9-0, с этого момента все и пошло. Это дало команде уверенность, спокойствие, понимание, что мы все делаем правильно. В первой игре счет был более-менее равным, и когда мы получили 14-очковое преимущество, то немного расслабились. А потом соперник подобрался, и мы занервничали. Сегодня всё было хорошо, ментально все были готовы. Как я сказал, важно хорошо начать матч, а после этого все становится проще.
Следующая игра будет другой, нужно быть готовыми», — приводит слова Паскуаля официальный сайт петербуржцев.
- 4 апреля 2023
-
00:22
-
00:16
-
00:11
- 3 апреля 2023
-
23:48
-
23:28
-
22:49
-
22:28
-
22:18
-
21:54
-
20:57
-
20:46
-
20:07
-
19:09
-
19:06
-
18:11
-
16:35
-
16:08
-
15:49
-
15:00
-
14:46
-
13:52
-
13:38
-
12:25
-
11:39
-
11:00
-
10:39
-
10:30
-
10:27
-
10:00
-
09:52
-
09:44
-
09:33
-
09:28
-
08:00
-
07:38