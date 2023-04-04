Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с МБА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с московской МБА.

«Мы счастливы победить. Думаю, от начала до конца мы лидировали, хорошо играли и в обороне, и нападении. Поздравляю команду, теперь надо продолжать. Теперь счет в серии 1-1, надо готовиться к следующей игре.

Эмоциональный аспект становится куда проще, когда ты начинаешь отрываться в счёте. Мы начали 9-0, с этого момента все и пошло. Это дало команде уверенность, спокойствие, понимание, что мы все делаем правильно. В первой игре счет был более-менее равным, и когда мы получили 14-очковое преимущество, то немного расслабились. А потом соперник подобрался, и мы занервничали. Сегодня всё было хорошо, ментально все были готовы. Как я сказал, важно хорошо начать матч, а после этого все становится проще.

Следующая игра будет другой, нужно быть готовыми», — приводит слова Паскуаля официальный сайт петербуржцев.