Лучшие моменты второго матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» — МБА

3 апреля на стадионе «СИБУР Арена» состоялся второй четвертьфинальный матч плей-офф Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА. Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:60 (21:17, 25:6, 29:21, 12:16).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сергей Карасёв, набравший 15 очков. 10 баллов на счету Сергея Торопова. 10 очков набрал Томас Эртель. В составе МБА 12 очков на счету Макара Коновалова. 11 очков набрал Даниил Касаткин. 10 баллов на счету Евгения Воронова.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Третий матч четвертьфинальной серии между «Зенитом» и МБА состоится в Москве 6 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени. На данный момент счёт в серии 1-1.
- 4 апреля 2023
-
00:22
-
00:16
-
00:11
- 3 апреля 2023
-
23:48
-
23:28
-
22:49
-
22:28
-
22:18
-
21:54
-
20:57
-
20:46
-
20:07
-
19:09
-
19:06
-
18:11
-
16:35
-
16:08
-
15:49
-
15:00
-
14:46
-
13:52
-
13:38
-
12:25
-
11:39
-
11:00
-
10:39
-
10:30
-
10:27
-
10:00
-
09:52
-
09:44
-
09:33
-
09:28
-
08:00
-
07:38