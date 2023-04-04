Лучшие моменты второго матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» — МБА

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3 апреля на стадионе «СИБУР Арена» состоялся второй четвертьфинальный матч плей-офф Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА. Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:60 (21:17, 25:6, 29:21, 12:16).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сергей Карасёв, набравший 15 очков. 10 баллов на счету Сергея Торопова. 10 очков набрал Томас Эртель. В составе МБА 12 очков на счету Макара Коновалова. 11 очков набрал Даниил Касаткин. 10 баллов на счету Евгения Воронова.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Третий матч четвертьфинальной серии между «Зенитом» и МБА состоится в Москве 6 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени. На данный момент счёт в серии 1-1.