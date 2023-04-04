«Неправильно так называть его». Стивен Эй Смит поддержал Дюранта в конфликте с Баркли

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поддержал двукратного чемпиона НБА и звезду «Финикс Санз» Кевина Дюранта в конфликте с бывшим игроком лиги Чарльзом Баркли.

Напомним, Баркли заявил, что Дюрант остро реагирует на критику, на что последний ответил, что не считается с его мнением.

«Да, мой друг, мой товарищ Чарльз Баркли сказал, что Кевин Дюрант слишком чувствителен. Но он имеет право быть таким, когда его называют «пассажиром» (Баркли раскритиковал Дюранта за период его выступления в «Голден Стэйт Уорриорз». – Прим. «Чемпионата»), как это сделал Чарльз.

Неправильно называть так Кевина. Да, он выезжал на Стефене Карри и Клэе Томпсоне. Но и они пользовались им. И ведь не было такого, что они не говорили о его возвращении. Вы не будете вспоминать о проходном игроке», – сказал Эй Смит в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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