Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит объяснил, почему «Лейкерс» могут не попасть в плей-офф из-за Энтони Дэвиса

Стивен Эй Смит объяснил, почему «Лейкерс» могут не попасть в плей-офф из-за Энтони Дэвиса
Комментарии

Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит раскритиковал звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса за паузы в выступлениях по ходу регулярного чемпионата, что, по его мнению, может привести к непопаданию команды в плей-офф.

«У вас была бы ещё одна победа, если бы Дэвис сыграл в матче с «Хьюстоном» [16 марта], но он не выступал в тот день. «Лейкерс» проиграли. Итак, их результат мог бы быть 41-37 вместо 40-38, что дало бы им шестое место, а «Клипперс» и «Уорриорз» смотрели бы.

В такое время нельзя отсиживаться, учитывая деньги, которые ты зарабатываешь, и место в плей-офф на кону. Ты слишком важен», – сказал Эй Смит в эфире ESPN.

После 79 игр «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает шестое место в зачёте Западной конференции.

Материалы по теме
«Он творит волшебство прямо сейчас». Леброн — об игре Дэвиса с «Хьюстоном»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023