Стивен Эй Смит объяснил, почему «Лейкерс» могут не попасть в плей-офф из-за Энтони Дэвиса
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Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит раскритиковал звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса за паузы в выступлениях по ходу регулярного чемпионата, что, по его мнению, может привести к непопаданию команды в плей-офф.
«У вас была бы ещё одна победа, если бы Дэвис сыграл в матче с «Хьюстоном» [16 марта], но он не выступал в тот день. «Лейкерс» проиграли. Итак, их результат мог бы быть 41-37 вместо 40-38, что дало бы им шестое место, а «Клипперс» и «Уорриорз» смотрели бы.
В такое время нельзя отсиживаться, учитывая деньги, которые ты зарабатываешь, и место в плей-офф на кону. Ты слишком важен», – сказал Эй Смит в эфире ESPN.
После 79 игр «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает шестое место в зачёте Западной конференции.
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