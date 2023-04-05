Стивен Эй Смит объяснил, почему «Лейкерс» могут не попасть в плей-офф из-за Энтони Дэвиса

Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит раскритиковал звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса за паузы в выступлениях по ходу регулярного чемпионата, что, по его мнению, может привести к непопаданию команды в плей-офф.

«У вас была бы ещё одна победа, если бы Дэвис сыграл в матче с «Хьюстоном» [16 марта], но он не выступал в тот день. «Лейкерс» проиграли. Итак, их результат мог бы быть 41-37 вместо 40-38, что дало бы им шестое место, а «Клипперс» и «Уорриорз» смотрели бы.

В такое время нельзя отсиживаться, учитывая деньги, которые ты зарабатываешь, и место в плей-офф на кону. Ты слишком важен», – сказал Эй Смит в эфире ESPN.

После 79 игр «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает шестое место в зачёте Западной конференции.