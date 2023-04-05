Леброн Джеймс: я запорол лэй-ап, который должен был попадать

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (135:133 ОТ) отреагировал на свой смазанный лэй-ап, который мог принести победу лос-анджелесскому коллективу в основное время.
Леброн смазал победный бросок в матче против «Юты»
Фото: Социальные сети «NBA on ESPN»
«Я должен был искупить свою вину [в овертайме] за концовку основного времени. Я запорол лэй-ап, который должен был попадать», — рассказал форвард в послематчевом интервью.
В итоге форвард забросил победный лэй-ап уже в овертайме. Тем самым, Джеймс в 40-й раз за профессиональную карьеру совершил бросок, выводящий команду вперёд за 30 секунд до конца основного времени встречи.
Таким образом, американский форвард сравнялся с пятикратным чемпионом НБА Коби Брайантом по самому наибольшему количеству подобных бросков за последние 25 сезонов НБА — 40.
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