Грин высказался по поводу вклада Леброна Джеймса и Стефена Карри в игру

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и своего товарища по команде Стефена Карри.
«Я получаю много замечаний на тему моих высказываний о Леброне. Люди говорят: «Чувак, ты сказал это о Леброне, и это неуважительно по отношению к Стефу». Но я люблю Стефа и всегда говорю о нём только хорошие вещи. Да, я отдаю должное Леброну, его вкладу в игру, но это никак не приглушает того, что сделал Стеф. По мне, если человек думает, что, поощряя одного человека, вы принижаете достоинства другого, то он обличает в себе менталитет неудачника.
Мы все свидетели того, что сделал Карри за свою карьеру, все видят, как он изменил игру. Такие баскетболисты — штучный товар. Что ещё важнее, он просто отличный парень», — сказал Грин на YouTube-канале The Volume.
- 5 апреля 2023
-
12:57
-
12:44
-
11:37
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:48
-
08:24
-
07:34
-
07:32
-
07:31
-
07:02
-
06:51
-
06:36
-
06:24
-
06:14
-
06:02
-
05:48
-
05:47
-
05:31
-
05:15
-
03:55
-
03:46
- 4 апреля 2023
-
23:02
-
21:51
-
21:39
-
21:24
-
20:37
-
19:56
-
19:00