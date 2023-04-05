Грин высказался по поводу вклада Леброна Джеймса и Стефена Карри в игру

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и своего товарища по команде Стефена Карри.

«Я получаю много замечаний на тему моих высказываний о Леброне. Люди говорят: «Чувак, ты сказал это о Леброне, и это неуважительно по отношению к Стефу». Но я люблю Стефа и всегда говорю о нём только хорошие вещи. Да, я отдаю должное Леброну, его вкладу в игру, но это никак не приглушает того, что сделал Стеф. По мне, если человек думает, что, поощряя одного человека, вы принижаете достоинства другого, то он обличает в себе менталитет неудачника.

Мы все свидетели того, что сделал Карри за свою карьеру, все видят, как он изменил игру. Такие баскетболисты — штучный товар. Что ещё важнее, он просто отличный парень», — сказал Грин на YouTube-канале The Volume.