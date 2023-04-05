«Это не Джордан, Леброн и Карри». Джефферсон назвал самого доминирующего игрока в НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN американец Ричард Джефферсон назвал, по его мнению, самого доминирующего игрока в истории лиги.
«Шакил был самым доминирующим игроком в истории баскетбола, точка. Не Леброн, Стеф, Мэджик и Майкл Джордан.
Физически Шак был самым доминирующим игроком, которого мы когда-либо видели. Возможно, такого уже и не будет. Его размеры, атлетизм, навыки, работа ног, рук… Никто не мог защищаться против него. Я не могу вспомнить ни одного игрока в новейшей истории, обладающего такой же мощью», – сказал Джефферсон в интервью YouTube-каналу JJ Redick.
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