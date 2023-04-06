Кьюбан обвинил отца Джейлена Брансона в уходе разыгрывающего из команды
Поделиться
Американский бизнесмен и владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан обвинил отца Джейлена Брансона в уходе разыгрывающего в «Нью-Йорк Никс» летом прошлого года.
«Тут стоит винить Рика Брансона. Всё идёт наперекосяк, как только в дело вмешиваются родители», — приводит слова Кьюбана журналист ESPN Тим Макмэн в своих социальных сетях.
26-летний Брансон выступал за «Даллас» на протяжении четырёх сезонов перед заключением контракта с «Нью-Йорком» в прошлом межсезонье. В составе «бродяг» защитник за этот период набирал 11,9 очка, 3,7 передачи и три подбора.
Джейлен Брансон — воспитанник университета Виллановы, является двукратным чемпионом NCAA. Он был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2018 году «Далласом» под общим 33-м номером.
Комментарии
- 6 апреля 2023
-
10:30
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
09:39
-
09:38
-
09:29
-
09:00
-
09:00
-
07:39
-
07:34
-
07:34
-
06:33
-
06:23
-
06:22
-
05:56
-
05:50
-
05:35
-
05:20
-
04:56
-
04:14
-
04:05
-
01:29
-
01:26
-
01:23
-
00:41
- 5 апреля 2023
-
23:44
-
22:54
-
22:43
-
22:16
-
21:59
-
21:40
-
21:04
-
20:57
-
19:59
Партнерский контент