Кьюбан обвинил отца Джейлена Брансона в уходе разыгрывающего из команды

Американский бизнесмен и владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан обвинил отца Джейлена Брансона в уходе разыгрывающего в «Нью-Йорк Никс» летом прошлого года.

«Тут стоит винить Рика Брансона. Всё идёт наперекосяк, как только в дело вмешиваются родители», — приводит слова Кьюбана журналист ESPN Тим Макмэн в своих социальных сетях.

26-летний Брансон выступал за «Даллас» на протяжении четырёх сезонов перед заключением контракта с «Нью-Йорком» в прошлом межсезонье. В составе «бродяг» защитник за этот период набирал 11,9 очка, 3,7 передачи и три подбора.

Джейлен Брансон — воспитанник университета Виллановы, является двукратным чемпионом NCAA. Он был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2018 году «Далласом» под общим 33-м номером.