Капитан «Автодора»: в матче с ЦСКА мы продемонстрировали характер
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Капитан «Автодора» Евгений Колесников поделился эмоциями от атмосферы в матче с ЦСКА (67:76).
«Спасибо нашим болельщикам! Очень приятно играть в такой атмосфере. Это непередаваемые эмоции. Вы нас очень мотивировали. Сегодня мы вместе продемонстрировали характер. Конечно, мы все хотели победы, но, к сожалению, чуть-чуть не хватило. Я убеждён, что победы и самые высокие награды нас ждут впереди. Вперёд за «Автодор»!» — приводит слова Колесникова пресс-служба клуба.
Московский ЦСКА стал первым полуфиналистом турнира. В первой игре серии также победил ЦСКА (103:68). Во втором матче армейцы оказались сильнее со счётом 111:85.
Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».
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