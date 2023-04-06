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Паскаль Сиакам выбрал MVP сезона НБА

Паскаль Сиакам выбрал MVP сезона НБА
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Тяжёлый форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам поделился мнением об игроке, достойном титула MVP по итогам нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Если бы я определял, кто достоин MVP, то это был бы мой камерунский брат. Это должен быть Эмбиид. Он здорово выступает уже много лет и делает это на невероятном уровне. Он просто играет в невероятный баскетбол на обоих концах площадки», — сказал Сиакам в эфире The Volume.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации игрок «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в 65 матчах, в которых в среднем набирал 33,3 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 4,2 результативной передачи.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

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