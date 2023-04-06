Хиланд: последние два дня думали, как помочь Расселлу Уэстбруку обыграть «Лейкерс»

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Бонс Хиланд высказался о победе в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Последние два дня мы только и думали о том, как помочь Расселлу Уэстбруку обыграть «Лейкерс», — цитирует Хиланда ESPN.

Напомним, встреча закончилась победой «Клипперс» со счётом 125:118.

Самым результативным игроком встречи стал четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. На его счету 33 очка, девять подборов и семь результативных передач. Второй лидер «Лейкерс» центровой Энтони Дэвис набрал 17 очков, 11 подборов, четыре ассиста и два блок-шота.

В составе хозяев замечательную игру со скамейки показал защитник Норман Пауэлл. В его активе 27 очков и четыре передачи. Звёздный форвард Кавай Леонард отметился 25 очками, семью подборами и четырьмя ассистами. Хорватский центровой Ивица Зубац оформил дабл-дабл: 17 очков и 13 подборов.