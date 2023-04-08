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МБА — «Зенит»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

МБА — «Зенит»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 8 апреля, в Москве состоится четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором сыграют МБА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоится на стадионе «Баскет Холл Москва». Сейчас счёт в серии 2-1 в пользу «Зенита». Серия будет продолжаться до трёх побед.

Матч начнётся в 14:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Кроме того, матч можно будет увидеть на стриминговом сервисе Okko.

Напомним, победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл ЦСКА.

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