«Это отвратительно». Экс-тренер НБА в шутку высказался о наставнике «Майами» Споэльстре

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди в шутку высказался о наставнике «Майами Хит» Эрике Споэльстре.

«Эрик выглядит слишком молодо для своих 52 лет. Он не изменился с тех пор, как я начал работать с ним в 1995 году. И это отвратительно, если честно», — заявил ван Ганди у себя в социальных сетях.

В настоящий момент «Майами» занимает седьмое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции. Игроки «Хит» одержали 43 победы и потерпели 37 поражений. Лидером конференции является «Милуоки Бакс» (58 побед – 22 поражения). В последнем матче регулярного чемпионата «Майами» на выезде обыграл «Филадельфию Сиксерс».

Ветеран Хаслем эмоционально отреагировал на поражение «Майами»: