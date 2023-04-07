«Это отвратительно». Экс-тренер НБА в шутку высказался о наставнике «Майами» Споэльстре

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди в шутку высказался о наставнике «Майами Хит» Эрике Споэльстре.
«Эрик выглядит слишком молодо для своих 52 лет. Он не изменился с тех пор, как я начал работать с ним в 1995 году. И это отвратительно, если честно», — заявил ван Ганди у себя в социальных сетях.
В настоящий момент «Майами» занимает седьмое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции. Игроки «Хит» одержали 43 победы и потерпели 37 поражений. Лидером конференции является «Милуоки Бакс» (58 побед – 22 поражения). В последнем матче регулярного чемпионата «Майами» на выезде обыграл «Филадельфию Сиксерс».
Ветеран Хаслем эмоционально отреагировал на поражение «Майами»:
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