Лаури Маркканен намерен пройти военную службу в Финляндии по окончании сезона в НБА

Звёздный форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен рассказал, что в предстоящее межсезонье намерен пройти военную службу у себя на родине, в Финляндии. Военная служба является обязательной для граждан Финляндии мужского пола. Её они должны пройти до 30 лет.

«В нашей стране военная служба обязательная. Но в то же время мы гордимся этим. Думаю, это служит примером для подражания. И я уверен, что смогу пройти её таким образом, что она не повлияет на подготовку к следующему сезону.

Конечно, я предпочёл бы тренироваться, как обычно в межсезонье, но я слышал, что там хорошо совмещают и то и другое», — приводит слова Маркканена ESPN US.

В нынешнем сезоне НБА Маркканен в среднем за матч набирает 25,6 очка, совершает 8,6 подбора и отдаёт 1,9 передачи.

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