Лаури Маркканен намерен пройти военную службу в Финляндии по окончании сезона в НБА

Звёздный форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен рассказал, что в предстоящее межсезонье намерен пройти военную службу у себя на родине, в Финляндии. Военная служба является обязательной для граждан Финляндии мужского пола. Её они должны пройти до 30 лет.
«В нашей стране военная служба обязательная. Но в то же время мы гордимся этим. Думаю, это служит примером для подражания. И я уверен, что смогу пройти её таким образом, что она не повлияет на подготовку к следующему сезону.
Конечно, я предпочёл бы тренироваться, как обычно в межсезонье, но я слышал, что там хорошо совмещают и то и другое», — приводит слова Маркканена ESPN US.
В нынешнем сезоне НБА Маркканен в среднем за матч набирает 25,6 очка, совершает 8,6 подбора и отдаёт 1,9 передачи.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
- 7 апреля 2023
-
10:56
-
10:22
-
09:42
-
09:28
-
09:17
-
09:00
-
09:00
-
07:57
-
06:52
-
06:30
-
06:18
-
00:51
-
00:49
- 6 апреля 2023
-
23:26
-
23:00
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
21:45
-
21:19
-
21:01
-
20:48
-
20:09
-
19:33
-
19:14
-
18:54
-
18:44
-
18:16
-
17:51
-
16:18
-
15:39
-
14:57
-
13:56
-
13:51
-
13:43