Дарвин Хэм рассказал об отношении к покинувшему «Лейкерс» Расселлу Уэстбруку

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о звёздном разыгрывающем «Лос-Анджелес Клипперс» Расселле Уэстбруке.

«К сожалению, ничего не получилось, но лично я аплодирую ему. Я уважаю его за то, что он пытался сделать для меня… За то, на какие жертвы он пошёл и как пытался перестроиться», — сказал Хэм на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, как и в минувшем, Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты считают, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в прошлом сезоне. В конце февраля этого года Расселл перешёл в «Клипперс».

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек: