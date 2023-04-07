Экс-форвард ЦСКА Уилл Клайберн устроил потасовку в матче с «Фенербахче»

Бывший форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн, сейчас выступающий за «Анадолу Эфес», устроил потасовку в концовке матча регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (86:103).
В самой концовке встречи, когда до финального свистка оставалось менее минуты, Клайберн подбежал к скамейке соперников с намерением выяснить отношения с кем-то из них.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно на канале BasketNews в YouTube.
Напомним, после поражения в матче с «Фенербахче» «Анадолу Эфес» утратил шансы на выход в плей-офф Евролиги. В финале минувшего розыгрыша Евролиги команда Эргина Атамана нанесла поражение мадридскому «Реалу» (58:57) и во второй раз подряд стала победителем самого престижного клубного турнира континента.
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