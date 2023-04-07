Гомельский объяснил, чего не хватило «Парме» в четвертьфинальных матчах ЕЛ ВТБ с УНИКСом

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и пермской «Пармой». Со счётом 3-0 серию выиграли игроки УНИКСа. По мнению Гомельского, «Парме» в противостоянии с казанцами не хватило сил и мастерства.
«Все три игры казанцы побеждали с разницей более 20 очков. В этом матче первая четверть подарила надежду на серьёзную борьбу, и её с преимуществом +7 выиграли хозяева. Но на перерыв казанцы ушли, ведя в счёте +2. На большее сил и мастерства у «Пармы» не хватило. Единственный, кто запомнился из игроков «Пармы», это центровой Малик Диме – прыгучий, старательный. Дабл-дабл сделал, 19 очков набрал, 13 подборов.
Очень надеюсь, что мы получим удовольствие и будем свидетелями борьбы в полуфинальных сериях», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.
- 7 апреля 2023
-
12:21
-
12:00
-
11:10
-
10:56
-
10:22
-
09:42
-
09:28
-
09:17
-
09:00
-
09:00
-
07:57
-
06:52
-
06:30
-
06:18
-
00:51
-
00:49
- 6 апреля 2023
-
23:26
-
23:00
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
21:45
-
21:19
-
21:01
-
20:48
-
20:09
-
19:33
-
19:14
-
18:54
-
18:44
-
18:16
-
17:51
-
16:18
-
15:39
-
14:57