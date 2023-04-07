Гомельский объяснил, чего не хватило «Парме» в четвертьфинальных матчах ЕЛ ВТБ с УНИКСом

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и пермской «Пармой». Со счётом 3-0 серию выиграли игроки УНИКСа. По мнению Гомельского, «Парме» в противостоянии с казанцами не хватило сил и мастерства.

«Все три игры казанцы побеждали с разницей более 20 очков. В этом матче первая четверть подарила надежду на серьёзную борьбу, и её с преимуществом +7 выиграли хозяева. Но на перерыв казанцы ушли, ведя в счёте +2. На большее сил и мастерства у «Пармы» не хватило. Единственный, кто запомнился из игроков «Пармы», это центровой Малик Диме – прыгучий, старательный. Дабл-дабл сделал, 19 очков набрал, 13 подборов.

Очень надеюсь, что мы получим удовольствие и будем свидетелями борьбы в полуфинальных сериях», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.