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Сиакам — о культуре ставок: игроки готовы желать вам смерти, если что-то не по их сценарию

Сиакам — о культуре ставок: игроки готовы желать вам смерти, если что-то не по их сценарию
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Тяжёлый форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам высказался о культуре ставок на спорт, назвав её безумной.

«Культура ставок на спорт мне кажется самой безумной: игроки буквально готовы пожелать вам смерти, если что-то идёт не по их сценарию. Мне это не нравится, и хотел бы попросить некоторых людей не писать мне, что [из-за меня] вы проиграли пари», — сказал Сиакам в эфире The Draymond Green Show.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Сиакам принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 5,9 передачи.

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Ранее Сиакам поделился мнением об игроке, достойном титула MVP по итогам нынешнего сезона НБА.

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