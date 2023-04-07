Баркли: Кавай Леонард отправил сообщение «Лейкерс». Отныне он король Лос-Анджелеса

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высказался о звёздном форварде «Лос-Анджелес Клипперс» Кавае Леонарде.

«Вчера Кавай Леонард отправил сообщение «Лейкерс». Отныне он король Лос-Анджелеса», — сказал Баркли в эфире шоу на TNT.

Напомним, 6 апреля «Клипперс» обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 125:118. Леонард в этой встрече набрал 25 очков, совершил семь подборов и отдал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кавай принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 23,7 очка, совершал 6,3 подбора и отдавал 3,9 результативные передачи.

Следующую встречу «Клипперс» проведут с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Матч состоится 8 апреля в Лос-Анджелесе.

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