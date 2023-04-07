Сиакам: играя против Дюранта, остаётся только надеяться, что он промахнётся

Звёздный форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам поделился воспоминаниями о финальной серии НБА-2018/2019 с «Голден Стэйт Уорриорз». В частности, игрок вспомнил о пятом матче, в котором травму ахиллова сухожилия получил Кевин Дюрант.

«Мы всегда думали, будет ли играть Дюрант? Приезжаем на игру, и он там, разминается. Ладно, он играет. Казалось, что мы сейчас на ходу, но начался матч и наши эмоции были похожи просто на «О господи!» Не думаю, что мяч после его бросков касался кольца. Не думаю, что даже касался сетки. Тогда была мысль, что это будет долгая ночь. Тяжело обороняться против Клэя Томпсона, Стефена Карри, тебя (Дрэймонда Грина. — Прим. «Чемпионата»). Это уже безумие, но если появляется ещё Кевин.

Его действительно нельзя закрыть. Ты просто делаешь всё, что можешь, но остаётся надеяться, что он промахнётся», — сказал Сиакам в подкасте Дрэймонда Грина.