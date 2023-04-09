Деандре Эйтон может стать игроком «Далласа»

Руководство «Даллас Маверикс» в предстоящем межсезонье может проявить интерес к центровому «Финикс Санз» Деандре Эйтону в случае, если техасской команде удастся сохранить разыгрывающего Кайри Ирвинга. Об этом сообщает Bleacher Report.
«В этом году «Маверикс» сделали ставку на Кайри Ирвинга, чтобы составить ему дуэт с Дончичем. Но для реальной борьбы по ходу сезона было потеряно слишком много игроков. Теперь настало время, когда нужно либо вновь сделать ставку на Ирвинга, который скоро станет свободным агентом, и доработать остальной состав, либо пойти в другом направлении.
Если Ирвинг останется, «Маверикс» могут обратить внимание на центрового «Финикс Санз» Деандре Эйтона. По данным источников в НБА, «Даллас» также рассматривал кандидатуры центрового «Индианы Пэйсерс» Майлза Тёрнера и форварда «Атланты Хоукс» Джона Коллинза», — сообщается на сайте Bleacher Report
Напомним, вчера, потерпев поражение в матче с «Чикаго Буллз» (115:112), «Даллас» лишился теоретических шансов на выход в плей-офф.
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