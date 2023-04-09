НБА проведёт расследование решения «Далласа» о выводе ключевых игроков из состава

НБА проведёт расследование решения «Даллас Маверикс» вывести из состава нескольких ключевых игроков в матче с «Чикаго Буллз» (112:115).

«Сегодня Национальная баскетбольная ассоциация начала расследование фактов и обстоятельств, связанных с решениями «Даллас Маверикс» по составу и игровому времени игроков во время вчерашнего матча с «Чикаго Буллз», включая мотивы этих действий», — приводит слова представителя НБА Майка Басса ESPN.

Напомним, «Маверикс» утром в пятницу объявили, что защитники Кайри Ирвинг, Тим Хардуэй-младший, лёгкий форвард Джош Грин и центровые Макси Клебер и Кристиан Вуд не сыграют с «Буллз» из соображений предосторожности от травм.

Звёздный защитник Лука Дончич сыграл менее 13 минут, а затем не появлялся на площадке до конца игры.