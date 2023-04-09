Чонси Биллапс может быть уволен из «Портленда». На его место рассматривается Марк Джексон

Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» рассмотрит вариант с увольнением главного тренера Чонси Биллапса, сообщает журналист Лэндон Буфорд. Орегонский клуб может изучить кандидатуру Марка Джексона.

«После увольнения Биллапса Марк Джексон — единственный кандидат, с которым «Портленд» может провести собеседование следующим летом», — написал Буфорд в соцсетях со ссылкой на источники в лиге.

«Портленд» перед заключительным матчем регулярного чемпионата занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 33 победы при 48 поражениях.

Ранее лидер команды Дэмьен Лиллард был выведен из состава до конца сезона.