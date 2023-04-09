Орландо Коулмен покинул «Енисей»
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Форвард Орландо Коулмен покинул «Енисей». Красноярцы об этом пока не объявили, но игрок уже успел найти себе новую команду — это «Гуарос де Лара» из Венесуэлы. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».
В 19 матчах за «Енисей» Коулмен отметился в среднем показателями в 7,5 очка и 2,1 подбора за 20,5 минуты игрового времени.
Прошлый сезон Коулмен начинал в греческом чемпионате. Средняя статистика баскетболиста в девяти матчах за «Аполлон» составила 17,3 очка, 4,9 подбора, 1,3 передачи и 1,0 перехвата за 31 минуту на паркете.
В январе 2022 года Орландо присоединился к французской команде «Шалон-Реймс», за которую сыграл в 16 матчах национального чемпионата – 16,0 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи в среднем за 24 минуты игрового времени.
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