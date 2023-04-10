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Скотти Барнс исполнил роскошный данк на 360 градусов

Скотти Барнс исполнил роскошный данк на 360 градусов
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась со счётом 121:105 в пользу хозяев площадки.

Лёгкий форвард «Торонто» Скотти Барнс во время матча стал автором эффектного момента. Так, в середине третьей четверти Барнс вышел один на один с кольцом и исполнил данк без сопротивления на 360 градусов.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне НБА Барнс принял участие в 77 матчах, в которых в среднем набирал 15,3 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 4,8 передачи.

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