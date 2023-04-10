Владимир Гомельский назвал наиболее непредсказуемые пары в плей-офф НБА
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Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о парах плей-офф в НБА, борьба в которых получится особенно острой и непредсказуемой. Решающим, по мнению Гомельского, в этих сериях может стать фактор преимущества своей площадки.
«Мне кажется, что в плей-офф этого сезона наиболее острыми и непредсказуемыми будут серии «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс», «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз». Во всех трёх парах решающим может оказаться фактор преимущества своего поля», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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Ранее Владимир высказался по поводу бывшего российского баскетболиста Андрея Кириленко.
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