Владимир Гомельский назвал лучшего мощного форварда в истории НБА
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Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский заявил, что американец Карл Мэлоун является лучшим мощным форвардом в истории НБА. Такое мнение Гомельский высказал на своём официальном сайте, ответив на соответствующий вопрос болельщика.
Мэлоун – двукратный олимпийский чемпион, участник (1988—1998, 2000—2002) и MVP Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации ((1989, 1993). Он является также бывшим рекордсменом лиги по количеству игр с 20+ очками. Дважды он признавался самым ценным игроком НБА (1997, 1999). Сейчас Мэлоуну 59 лет. Время от времени Карл даёт экспертные оценки, выступая на телевидении.
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