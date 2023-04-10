Илона Корстин: не удивлюсь, если в одной из полуфинальных серий мы увидим все семь матчей

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о предстоящих полуфинальных сериях плей-офф Единой лиги ВТБ.

«По итогам серий 1/4 финала плей-офф уверенно прошли дальше ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локо». Для многих стало сюрпризом, что краснодарцы закончили серию с «Нижним» в трёх матчах, но здесь сказалась ограниченная ротация игроков у Зорана Лукича – сразу несколько ключевых исполнителей выбыли из-за травм.

По-настоящему удивила МБА, который выиграла первый матч у «Зенита», но после этой неудачи действующий чемпион провёл серию с максимальной концентрацией, не позволив усомниться в собственном превосходстве. Три следующих матча «Зенит» выиграл со средней разницей 23,6 очка.

ЦСКА и УНИКС показали настоящий класс, завершив свои противостояния 3-0, но при этом и «Автодор», и «Парма» на домашнем паркете в третьей игре дали бой фаворитам, порадовав местных болельщиков.

Впереди – интригующие полуфиналы УНИКС — «Зенит» и ЦСКА – «Локо», которые, напомню, впервые в истории пройдут до четырёх побед. Не удивлюсь, если в одной из серий мы увидим все семь матчей», — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.