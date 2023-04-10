Илона Корстин: не удивлюсь, если в одной из полуфинальных серий мы увидим все семь матчей

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о предстоящих полуфинальных сериях плей-офф Единой лиги ВТБ.
«По итогам серий 1/4 финала плей-офф уверенно прошли дальше ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локо». Для многих стало сюрпризом, что краснодарцы закончили серию с «Нижним» в трёх матчах, но здесь сказалась ограниченная ротация игроков у Зорана Лукича – сразу несколько ключевых исполнителей выбыли из-за травм.
По-настоящему удивила МБА, который выиграла первый матч у «Зенита», но после этой неудачи действующий чемпион провёл серию с максимальной концентрацией, не позволив усомниться в собственном превосходстве. Три следующих матча «Зенит» выиграл со средней разницей 23,6 очка.
ЦСКА и УНИКС показали настоящий класс, завершив свои противостояния 3-0, но при этом и «Автодор», и «Парма» на домашнем паркете в третьей игре дали бой фаворитам, порадовав местных болельщиков.
Впереди – интригующие полуфиналы УНИКС — «Зенит» и ЦСКА – «Локо», которые, напомню, впервые в истории пройдут до четырёх побед. Не удивлюсь, если в одной из серий мы увидим все семь матчей», — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
- 10 апреля 2023
-
16:34
-
16:14
-
15:42
-
15:15
-
14:36
-
14:17
-
14:08
-
13:30
-
12:47
-
12:30
-
11:52
-
11:34
-
10:52
-
10:38
-
09:55
-
09:36
-
09:22
-
09:11
-
07:26
-
06:53
-
02:11
-
02:07
-
01:34
-
01:18
-
00:53
-
00:22
-
00:08
- 9 апреля 2023
-
23:36
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
22:55
-
22:39
-
22:25
-
21:20