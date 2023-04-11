Определены игроки недели в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Бобби Портис были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
Леонард в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 25,7 очка, делал 10 подборов и 4,7 передачи. «Парусники» за этот период одержали три победы без поражений.
Портис, в свою очередь, отмечался 20,7 очка, 12,3 подбора и 1,7 передачи в среднем. «Милуоки» одержал две победы при двух поражениях.
Клуб из Калифорнии по итогам регулярного чемпионата занял пятое место в Западной конференции с 44 победами и 38 поражениями. Команда из Висконсина расположилась на первой строчке Востока c 58 победами при 24 поражениях.
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