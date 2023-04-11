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Журналист Зак Лоу рассказал, кому отдаст свой голос при выборе MVP

Журналист Зак Лоу рассказал, кому отдаст свой голос при выборе MVP
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Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу поделился мыслями об игроке, достойном титула самого ценного игрока (MVP) по итогам нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. По его мнению, им является центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

«Я проголосую за Джоэла Эмбиида. В моём списке были Эмбиид, Йокич, Яннис, Тейтум, Донован Митчелл. Но, в конце концов, я проголосую за Эмбиида. Думаю, он этого заслуживает и, как мне кажется, победит», — сказал Лоу в подкасте на ESPN US.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации игрок «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 33,1 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 4,2 передачи.

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