Уильямс: не думаю, что Грин полностью понял новый договор между НБА и профсоюзом игроков

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс высказался о предварительном договоре, заключённом между НБА и профсоюзом игроков, который должен вступить в силу в сезоне-2023/2024.

Сообщалось, что соглашение предполагает проведение внутрисезонного турнира, минимальную отметку в 65 матчей для кандидатов на различные награды, дополнительные ограничения для команд с самыми высокими расходами и некоторые другие моменты. Ранее на эту тему высказывался тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин.

«Не думаю, что Дрэймонд Грин полностью разобрался во всех нюансах нового коллективного соглашения. По мере того, как детали начнут раскрываться, он будет лучше понимать. Документ даже не был опубликован полностью», — приводит слова Уильямса Hoopshype.

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