Инсайдер Шэмс Чарания представил обновлённую информацию о травмированном Зайоне Уильямсоне

Тяжёлый форвард команды «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон вряд ли вернётся в строй по ходу первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.
«Он пока совсем не готов. Вот что я узнал – «Пеликанс» считают, что Зайон Уильямсон даже не близок к тому, чтобы вернуться на паркет. «Пеликанс» не ожидают, что он выйдет на паркет в какой-либо момент первого раунда плей-офф», — сказал Чарания в эфире The Pat McAfee Show.
Напомним, «Пеликанс» сыграют в плей-ин, где им будет противостоять «Оклахома-Сити Тандер».
Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку.
Самые дорогие вещи во владении Зайона Уильямсона:
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