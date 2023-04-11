«Некоторые просто не одарены этим». Пол Джордж назвал слабую сторону Луки Дончича
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Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Пол Джордж высказался о лидере «Даллас Маверикс», звёздном словенце Луке Дончиче.
«Некоторые игроки не могут достойно играть в обороне, и это нормально. Как бы он ни был хорош в нападении, некоторые люди просто не одарены этим. Кто-то хорош в защите и, наоборот, плох в атаке. Деннис Родман — яркий тому пример», – сказал Джордж в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.
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