Генеральный директор МБА рассказал о самом сложном этапе сезона для команды

Спортивный директор МБА Игорь Кочарян рассказал о самом сложном периоде для команды в сезоне-2022/2023 в Единой лиге ВТБ.
«Это, наверное, был самый сложный период в сезоне. Тогда сначала тяжёлую травму получил Александр Хоменко, который являлся не только нашим системообразующим игроком в защите, но и важной опцией в нападении. А когда после него травмировался ещё и Макар Коновалов, то мы остались без двух основных игроков задней линии.
Но и в такой непростой период мы выстояли благодаря системе. На первых порах нашли внутренние резервы — из молодёжного проекта был «поднят» в основу Егор Покинко, а после к нему присоединился центровой Максим Савченко (Савченко стал MVP регулярного чемпионата молодёжной лиги ВТБ. — Прим. «Чемпионата»). Так мы смогли одержать несколько важных побед.
Вся ситуация, конечно, дала большой опыт и понимание того, как именно нужно комплектоваться. Потому что в нашем ростере были игроки, способные одновременно выступать на нескольких позициях. Этот факт тоже позволил нам удержаться на плаву после удара, не сломаться. Уже после у нас появился разыгрывающий Даниил Аксёнов (защитник перешёл в МБА из «Астаны». — Прим. «Чемпионата»), снявший нагрузку с ребят, но, в принципе, мы не сильно просели — и это факт, который, с одной стороны, не сильно заметен, но имеет очень большое значение для нас», — сказал Кочарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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