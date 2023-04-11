Гендиректор МБА высказался об отсутствии легионеров в команде

Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян высказался о политике клуба, заключающейся в том, чтобы, в отличие от других команд, не заключать контракты с иностранными баскетболистами.

«Весь сезон были предложения по иностранцам. Особенно в тот самый момент, когда пошли травмы. С разной периодичностью агенты задавали вопросы в стиле: «Ну вот сейчас-то уже пора?» Но мы проявили терпение, удержались, а когда ребята начали возвращаться в строй – обрели прежний стиль», – сказал Кочарян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ московская МБА завершила выступление на стадии 1/4 финала плей-офф, уступив со счётом 1-3 санкт-петербургскому «Зениту».