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Гендиректор МБА высказался об отсутствии легионеров в команде

Гендиректор МБА высказался об отсутствии легионеров в команде
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Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян высказался о политике клуба, заключающейся в том, чтобы, в отличие от других команд, не заключать контракты с иностранными баскетболистами.

«Весь сезон были предложения по иностранцам. Особенно в тот самый момент, когда пошли травмы. С разной периодичностью агенты задавали вопросы в стиле: «Ну вот сейчас-то уже пора?» Но мы проявили терпение, удержались, а когда ребята начали возвращаться в строй – обрели прежний стиль», – сказал Кочарян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ московская МБА завершила выступление на стадии 1/4 финала плей-офф, уступив со счётом 1-3 санкт-петербургскому «Зениту».

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