Гендиректор МБА высказался об отсутствии легионеров в команде
Поделиться
Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян высказался о политике клуба, заключающейся в том, чтобы, в отличие от других команд, не заключать контракты с иностранными баскетболистами.
«Весь сезон были предложения по иностранцам. Особенно в тот самый момент, когда пошли травмы. С разной периодичностью агенты задавали вопросы в стиле: «Ну вот сейчас-то уже пора?» Но мы проявили терпение, удержались, а когда ребята начали возвращаться в строй – обрели прежний стиль», – сказал Кочарян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ московская МБА завершила выступление на стадии 1/4 финала плей-офф, уступив со счётом 1-3 санкт-петербургскому «Зениту».
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
20:10
-
19:50
-
19:39
-
19:30
-
18:27
-
18:04
-
17:16
-
17:00
-
16:56
-
16:43
-
15:26
-
14:42
-
14:25
-
13:45
-
13:10
-
11:48
-
11:35
-
11:22
-
10:44
-
10:20
-
09:40
-
09:23
-
06:51
-
05:51
-
00:24
- 10 апреля 2023
-
23:36
-
23:19
-
22:04
-
21:06
-
20:26
-
19:52
-
19:41
-
18:33
-
17:33
-
17:11
Партнерский контент