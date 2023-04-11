Кроссовки Джордана с его последнего финала НБА проданы на аукционе за $ 2,2 млн

Подписанные кроссовки шестикратного чемпиона НБА легендарного американца Майкла Джордана были проданы вчера, 11 апреля, на аукционе «Сотбис» за $ 2,24 млн, сообщает пресс-служба ивента. Пара стала самой дорогой в истории среди спортивной обуви, проданной на аукционах.

Фото: Sotheby's

В этих кроссовках Джордан провёл второй матч своего последнего финала НБА 1998 года, в рамках которого «Чикаго Буллз» со счётом 4-2 обыграл «Юту Джаз». Американец набрал за игру 37 очков. После выступления Джордан подписал кроссовки и отдал их мальчику, обслуживавшему раздевалку для посетителей.

Примечательно, что кроссовки Джордана уже становились рекордсменами – в 2021 году пара от компании Nike была продана за $ 1,47 млн. Среди всех проданных вещей легендарного баскетболиста рекордсменом является майка, проданная за $ 10,1 млн.

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