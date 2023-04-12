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Споэльстра — о тренере «Атланты»: Снайдер проделал впечатляющую работу за такой промежуток

Споэльстра — о тренере «Атланты»: Снайдер проделал впечатляющую работу за такой промежуток
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся плей-ин матч в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:105.

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
12 апреля 2023, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
105 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Лоури - 33, Хироу - 26, Батлер - 21, Адебайо - 12, Винсент - 6, Страс - 3, Зеллер - 2, Лав - 2, Йович, Кэйн, Мартин, Оладипо, Робинсон, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Атланта Хоукс: Янг - 25, Мюррей - 18, Бей - 17, Богданович - 14, Оконгву - 12, Джонсон - 10, Коллинс - 10, Хантер - 6, Капела - 4, Гриффин, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Уильямс, Фернанду, Форрест, Холидей

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра поделился своим мнением о работе Куина Снайдера в «Атланте».

«Куин Снайдер проделал впечатляющую работу за такой промежуток, сразу видна изюминка. Абсолютно другая команда: заметно, как они используют очки второго шанса», — приводит слова Споэльстры журналист Кевин Чуинард в своих социальных сетях.

Снайдер был назначен тренером «Хоукс» в конце февраля этого года. После сегодняшнего матча баланс побед и поражений «Атланты» при новом наставнике стал равным: 11 на 11. Благодаря победе «Атланта» вышла в плей-офф и сыграет с «Бостон Селтикс» в первом раунде.

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