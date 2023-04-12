Споэльстра — о тренере «Атланты»: Снайдер проделал впечатляющую работу за такой промежуток

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся плей-ин матч в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:105.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра поделился своим мнением о работе Куина Снайдера в «Атланте».

«Куин Снайдер проделал впечатляющую работу за такой промежуток, сразу видна изюминка. Абсолютно другая команда: заметно, как они используют очки второго шанса», — приводит слова Споэльстры журналист Кевин Чуинард в своих социальных сетях.

Снайдер был назначен тренером «Хоукс» в конце февраля этого года. После сегодняшнего матча баланс побед и поражений «Атланты» при новом наставнике стал равным: 11 на 11. Благодаря победе «Атланта» вышла в плей-офф и сыграет с «Бостон Селтикс» в первом раунде.