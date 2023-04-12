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Леброн Джеймс стал лидером по числу просмотров видео в соцсетях, Йокич — на 10-м месте

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации представила список из десяти самых популярных игроков в социальных сетях в нынешнем сезоне. На первом месте оказался звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

В общей сложности его видеозаписи были просмотрены 1,3 миллиарда раз. На втором месте лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (881 млн), а топ-3 замыкает Лука Дончич из «Даллас Маверикс» (736 млн). Никола Йокич («Денвер Наггетс») занял в списке десятое место (253 млн).

Топ-10 игроков по числу просмотров видео в соцсетях по данным НБА:

1. Леброн Джеймс — 1,3 млрд.

2. Стефен Карри — 881 млн.

3. Лука Дончич — 736 млн.

4. Джа Морант — 653 млн.

5. Яннис Адетокунбо — 522 млн.

6. Джейсон Тейтум — 496 млн.

7. Кайри Ирвинг — 374 млн.

8. Виктор Вембаньяма — 350 млн.

9. Джордан Пул — 293 млн.

10. Никола Йокич — 253 млн.