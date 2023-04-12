Леброн Джеймс стал лидером по числу просмотров видео в соцсетях, Йокич — на 10-м месте

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации представила список из десяти самых популярных игроков в социальных сетях в нынешнем сезоне. На первом месте оказался звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
В общей сложности его видеозаписи были просмотрены 1,3 миллиарда раз. На втором месте лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (881 млн), а топ-3 замыкает Лука Дончич из «Даллас Маверикс» (736 млн). Никола Йокич («Денвер Наггетс») занял в списке десятое место (253 млн).
Топ-10 игроков по числу просмотров видео в соцсетях по данным НБА:
1. Леброн Джеймс — 1,3 млрд.
2. Стефен Карри — 881 млн.
3. Лука Дончич — 736 млн.
4. Джа Морант — 653 млн.
5. Яннис Адетокунбо — 522 млн.
6. Джейсон Тейтум — 496 млн.
7. Кайри Ирвинг — 374 млн.
8. Виктор Вембаньяма — 350 млн.
9. Джордан Пул — 293 млн.
10. Никола Йокич — 253 млн.
- 12 апреля 2023
-
11:27
-
11:00
-
10:41
-
09:43
-
09:31
-
09:23
-
09:00
-
08:07
-
07:55
-
07:47
-
07:09
-
06:35
-
06:23
-
06:16
-
05:58
-
05:52
-
05:39
-
05:16
-
03:22
- 11 апреля 2023
-
23:53
-
23:37
-
22:34
-
22:31
-
22:05
-
21:20
-
20:50
-
20:37
-
20:30
-
20:10
-
19:50
-
19:39
-
19:30
-
18:27
-
18:04
-
17:16