Расписание матчей плей-ин НБА 13 апреля

В ночь с 12 на 13 апреля мск состоятся два матча раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации. В Восточной конференции сыграют «Торонто Рэпторс» и «Чикаго Буллз» (2:00 мск), а на Западе встретятся «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Оклахома-Сити Тандер» (4:30 мск).
Ранее уже были сыграны два матча раунда плей-ин. «Атланта Хоукс» со счётом 116:105 победила «Майами Хит», а «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» – 108:102 ОТ.
Таким образом, «Атланта» встретится в первом раунде плей-офф с «Бостон Селтикс». «Майами» сыграет с победителем пары «Торонто» — «Чикаго» за последнее место в плей-офф.
«Лейкерс» сразятся в серии с «Мемфисом», а «Миннесота» встретится с победителем пары «Нью-Орлеан» — «Оклахома-Сити» за право сыграть с «Денвер Наггетс» в первом раунде плей-офф.
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