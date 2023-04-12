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Дэнни Грин рассказал, какое прозвище дал Доновану Митчеллу

Дэнни Грин рассказал, какое прозвище дал Доновану Митчеллу
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Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Дэнни Грин высказался о товарище по команде Доноване Митчелле.

«Этот парень такой взрывной и атлетичный. Нечасто приходилось сталкиваться с такими разыгрывающими. В качестве исключения могу назвать Джа Моранта. Многие его называют Спайда, а мне нравится звать его Тасманским дьяволом», — сказал Грин в эфире FanDuelTV.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Митчелл принял участие в 68 матчах, в которых в среднем набирал 28,3 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 4,4 передачи.

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Ранее Митчелл признался, что хотел бы встретиться с «Нью-Йорк Никс» в первом раунде плей-офф. С «Нью-Йорком» «Кливленд» как раз и сыграет.

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