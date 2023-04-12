Дэвис ответил Леброну, подколовшему его за фол на сопернике за 0,1 сек. до сирены

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал слова товарища по команде Леброна Джеймса о своём фоле за 0,1 секунды до сирены в матче плей-ин с «Миннесотой Тимбервулвз» (108:102 ОТ). После точного броска из-за дуги Денниса Шрёдера за 1,4 секунды до сирены «Лос-Анджелес» вышел вперёд и был близок к победе в основное время.
Однако в последней атаке соперников Дэвис сфолил на вышедшем на бросок Майке Конли, и тот реализовал все три штрафных броска, сравняв счёт.
«Да, я испортил победный бросок Денниса Шрёдера, но я извиняюсь! Прошу прощения», — сказал Дэвис после матча.
Посмотреть видеозапись можно на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, в первом раунде плей-офф «Лейкерс» сыграют с «Мемфис Гриззлиз».
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