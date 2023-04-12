Появилось аудио, где якобы Андерсон резко высказывается в адрес Гобера после их стычки

Появилась аудиозапись, на которой якобы лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Кайл Андерсон в резкой форме выражает недовольство из-за инцидента с товарищем по команде Руди Гобером. Запись появилась на странице Barstool Sports в соцсетях. С общественностью ею поделился будто бы сотрудник «Тимбервулвз».

«Вы слишком много целуете его в задницу. Чёрт возьми, с вами всеми что-то не так. Этим летом следует принять некоторые решения», — говорится в аудиосообщении.

Напомним, инцидент между Гобером и Андерсоном произошёл во время матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108): во время одного из тайм-аутов оба игрока начали активно спорить. В какой-то момент Руди нанёс Кайлу удар в район грудной клетки.

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