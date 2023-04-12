Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли прокомментировал пары первого раунда плей-офф НБА

Чарльз Баркли прокомментировал пары первого раунда плей-офф НБА
Комментарии

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли поделился мнением о предстоящих сериях плей-офф НБА.

«Америка, не обманывай себя и не смотри на Восточную конференцию, не глупи! С «Милуоки», «Филадельфией» и «Бостоном» всё понятно — они пройдут дальше. Единственная серия, которая может вызвать интерес, — это «Нью-Йорк» — «Кливленд», — сказал Баркли в эфире телеканала TNT.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА «Милуоки» встретится с «Майами» или с победителем пары «Торонто» — «Чикаго». «Филадельфия» сыграет «Бруклином», а «Бостону» будет противостоять «Атланта».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023