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Джейлен Браун: я более чем заслужил попадание в символическую сборную сезона

Джейлен Браун: я более чем заслужил попадание в символическую сборную сезона
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Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун поделился мнением о том, что он заслуживает попасть в символическую сборную сезона-2022/2023.

«Думаю, я более чем заслуживаю попадания в символическую сборную. Моя команда заняла второе место в лиге, я играл на победу, помогал руководить командой на площадке, попал в десятку лучших игроков турнира по результативности. Думаю, что соответствую всем критериям. Команда доминировала почти весь сезон, я не пропускал матчи, что ещё нужно?» — приводит слова Брауна The Boston Globe.

Джейлен Браун в нынешнем сезоне принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 26,6 очка, совершал 6,9 подбора и отдавал 3,5 результативной передачи.

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