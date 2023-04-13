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Зайон Уильямсон принял участие в разминке перед матчем с «Оклахомой»

Зайон Уильямсон принял участие в разминке перед матчем с «Оклахомой»
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В Новом Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» проходит матч плей-ин в Западной конференции, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Оклахому-Сити Тандер». На момент публикации новости хозяева ведут со счётом 67:62.

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
13 апреля 2023, четверг. 04:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
4-я четверть
115 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 27, Мёрфи - 21, Джонс - 20, Валанчюнас - 16, Макколлум - 14, Ричардсон - 9, Хэйс - 6, Маршалл - 2, Альварадо, Дэниэлс, Лидделл, Льюис, Нэнс, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Эрнангомес
Оклахома-Сити Тандер: Гидди - 31, Гилджес-Александер - 28, Дорт - 26, Уильямс - 11, Уильямс - 8, Уиггинс - 7, Шарич - 4, Джо - 3, Батлер, Дженг, Манн, Покушевски, Робинсон-Эрл, Сарр, Уильямс, Уотерс III, Холмгрен

Перед матчем был замечен разминающимся тяжёлый форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон, исполнив эффектный проход и данк.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку. С того момента Зайон не принимал участия в играх.

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