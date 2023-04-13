Зайон Уильямсон принял участие в разминке перед матчем с «Оклахомой»

В Новом Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» проходит матч плей-ин в Западной конференции, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Оклахому-Сити Тандер». На момент публикации новости хозяева ведут со счётом 67:62.
Перед матчем был замечен разминающимся тяжёлый форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон, исполнив эффектный проход и данк.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку. С того момента Зайон не принимал участия в играх.
- 13 апреля 2023
-
07:15
-
06:10
-
05:30
-
04:52
-
04:29
-
04:22
-
00:08
- 12 апреля 2023
-
22:58
-
22:31
-
22:28
-
21:14
-
20:02
-
19:38
-
19:02
-
18:49
-
18:32
-
17:27
-
17:04
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:23
-
14:35
-
14:09
-
13:24
-
13:14
-
12:19
-
11:27
-
11:00
-
10:41
-
09:43
-
09:31
-
09:23
-
09:00