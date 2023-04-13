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Зайон Уильямсон принял участие в разминке перед матчем с «Оклахомой»

В Новом Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» проходит матч плей-ин в Западной конференции, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Оклахому-Сити Тандер». На момент публикации новости хозяева ведут со счётом 67:62.

Перед матчем был замечен разминающимся тяжёлый форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон, исполнив эффектный проход и данк.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку. С того момента Зайон не принимал участия в играх.