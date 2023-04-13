Джош Гидди повторил достижение Деррика Роуза в плей-офф и плей-ин НБА

В рамках раунда плей-ин «Оклахома-Сити Тандер» встречалась с «Нью-Орлеан Пеликанс» и выиграла со счётом 123:118, выйдя в следующий раунд плей-ин. Разыгрывающий Джош Гидди стал одним из самых результативных игроков матча, набрав 31 очко, совершив девять подборов и отдав десять результативных передач.
Австралийский баскетболист таким образом стал вторым игроком в истории плей-офф и плей-ин НБА до 20 лет как минимум с 30 очками и 10 результативными передачами за матч.
Ранее это удавалось Деррику Роузу в 2009 году в составе «Чикаго Буллз». В игре с «Бостон Селтикс» Роуз тогда набрал 36 очков и сделал 11 передач.
Всего у Гидди за минувший регулярный чемпионат 77 игр, в которых он в среднем набирал 16,8 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 6,2 результативной передачи.
Далее «Оклахоме» предстоит сыграть с «Миннесотой Тимбервулвз».
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