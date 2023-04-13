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Рэпер Snoop Dogg назвал MVP нынешнего сезона в НБА

Рэпер Snoop Dogg назвал MVP нынешнего сезона в НБА
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Известный американский рэп-исполнитель Snoop Dogg считает защитника «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджеса-Александера самым ценным игроком нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мне нравится этот парень из «Оклахомы». Как его зовут? Шей Гилджес-Александер. Мне он нравится. Это тёмная лошадка. Не знаменит, но играет великолепно. Играет как Snoop Dogg, напоминает чем-то меня», — сказал рэпер в эфире NBA on ESPN.

Шей Гилджес-Александер в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 69 матчах, в которых набирал в среднем за игру 31,4 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи.

«Оклахома» заняла десятое место в турнирной таблице Западной конференции и вышла в раунд плей-ин. В первой стадии команда справилась с «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:118) и вышла в следующий раунд, где сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».

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