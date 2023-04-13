Рэпер Snoop Dogg назвал MVP нынешнего сезона в НБА

Известный американский рэп-исполнитель Snoop Dogg считает защитника «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджеса-Александера самым ценным игроком нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Мне нравится этот парень из «Оклахомы». Как его зовут? Шей Гилджес-Александер. Мне он нравится. Это тёмная лошадка. Не знаменит, но играет великолепно. Играет как Snoop Dogg, напоминает чем-то меня», — сказал рэпер в эфире NBA on ESPN.
Шей Гилджес-Александер в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 69 матчах, в которых набирал в среднем за игру 31,4 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи.
«Оклахома» заняла десятое место в турнирной таблице Западной конференции и вышла в раунд плей-ин. В первой стадии команда справилась с «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:118) и вышла в следующий раунд, где сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».
- 13 апреля 2023
-
09:55
-
09:38
-
09:21
-
09:00
-
07:31
-
07:23
-
07:15
-
06:10
-
05:30
-
04:52
-
04:29
-
04:22
-
00:08
- 12 апреля 2023
-
22:58
-
22:31
-
22:28
-
21:14
-
20:02
-
19:38
-
19:02
-
18:49
-
18:32
-
17:27
-
17:04
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:23
-
14:35
-
14:09
-
13:24
-
13:14
-
12:19
-
11:27